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19 يوليو أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس "عامل دليفرى" فى المنيب

الخميس، 02 يونيو 2022 06:20 م
19 يوليو أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس "عامل دليفرى" فى المنيب حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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حددت محكمة الجنح بالجيزة جلسة 19 يوليو المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عامل دليفرى عن طريق الخطأ بمنطقة المنيب بالجيزة، وذلك بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية وإحالة المتهم للمحاكمة.
 
كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفرى"، فوجئ بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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دهس عامل دليفرى

حوادث

الجنح


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