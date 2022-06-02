وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بالإسكندرية.. اليوم

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، وذلك اليوم الخميس بحضور مجلس القضاء ورؤساء محاكم الإسكندرية.
ويضم المتحف مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا؛ منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ، والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة وجرى نقلها إلى متحف بمحكمة الاستئناف للحفاظ على هذه المقتنيات.
يذكر أن هذه المقتنيات منذ عشرات السنين كانت متواجدة فى محكمة الحقانية، وهى أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ، وحرصت وزارة العدل على الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.
وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بالإسكندرية.. اليومالخميس، 02 يونيو 2022 06:00 ص
المستشار عمر مروان وزير العدل
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يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، وذلك اليوم الخميس بحضور مجلس القضاء ورؤساء محاكم الإسكندرية.
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