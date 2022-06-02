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وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة المهندس أحمد حلمى

الخميس، 02 يونيو 2022 12:33 م
وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة المهندس أحمد حلمى نفين جامع وزيرة التجارة
كتب إسلام سعيد

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تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  المغفور له بإذن الله المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية الذي وافته المنية اليوم أثر حادث أليم .
 
وقالت الوزيرة إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة وعلامة بارزة فى تاريخ صناعة الاثاث فى مصر، حيث أفنى عمره فى تنمية وتطوير هذه الصناعة لتتبوأ مكانة متميزة على خريطة صناعة الاثاث العالمية، كما كان للفقيد مساهمات مشهودة فى تطوير الصناعة المصرية .
 
وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
 
 
 

أحمد حلمي

وفاة أحمد حلمي

وزارة الصناعة

نيفين جامع وزيرة الصناعة


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