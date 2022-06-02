مصطفى عمر أول الشهادة الإعدادية بسوهاج: كنت بذاكر 7 ساعات يوميا.. بث مباشر

سوهاج محمود مقبول

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشر من منزل أسرة الطالب الأول على الشهادة الإعدادية ابن مدينة طهطا شمال المحافظة، وحصل على الدرجة النهائية 280 درجة.



وقال مصطفى عمر إنه اجتهد للوصل إلى أول الشهادة الإعدادية وكان يذاكر 7 ساعات يوميًا بالإضافة إلى الالتزام بالصلاة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الطب.

وقالت والدة الطالب إن لديها 3 أبناء فى الابتدائية ومصطفى فى الإعدادية وتعمل موجهة شئون مالية، كما أنها حاولت دائما أن توازن ما بين العمل والمنزل وتنظيم الوقت لأبنائها.



وأشار والد الطالب إلى أن نجله يحافظ على أوقاته وكذلك الرياضة حيث كان يذهب إلى الجيم بالإضافة إلى المذاكرة ودراسته وحفظه القرآن الكريم وهذا هو سر تفوقه.



وكان قد اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71% وحصل 22طالب وطالبة على الدرجات النهائية بمجموع 280 من 280 درجة.



وجاءت إدارات طهطا في المقدمة بـ4 فائقين وسوهاج والبلينا وجرجا في ب3 طلاب فائقين من كل إدارة على المراكز الأولى وحصلت إدارة طما على مركزين وجهينة مركزين واخميم على مركز والمراغة مركز.



هذا وقد حصل على المركز الأول بمجموع 280 من 280 عدد 22 طالبا وطالبة ففي إدارة طما التعليمية حصل الطالب أحمد مخلص محمود ذكى من مدرسة رقى المعارف الإعدادية بنين والطالب محمد أحمد عبدالحى محمود من ذات المدرسة على الدرجات النهائي.



وفى إدارة طهطا التعليمية حصل الطالب وسيم أمير أميل جرجس من مدرسة كامل مرسى الإعدادية والطالبة ملك محمود على إسماعيل من مدرسة طهطا الإعدادية بنات ومصطفى عمر مصطفى محمد بمدرسة كامل مرسى الإعدادية وأمانى محمد قليد عبد الحليم مدرسة السوالم الجديدة وفصول ملحقة إعدادى على الدرجات النهائية.



وفى جهينة التعليمية تقى مجدى عبدالعال أحمد الطالبة بمدرسة جهينة الإعدادية القديمة والطالبة مريم بركات محمد على بنفس المدرسة حصلت على الدرجات النهائية.



وفى إدارة أخميم التعليمية شرقى سوهاج حصل كيرلس جرج ثابت زخارى بمدرسة السلام الخاصة لغات على الدرجات النهائية وهو الطالب الوحيد بالإدارة الذى حصل على الدرجات النهائية.



وفى إدارة سوهاج التعليمية حصل الطالب عمر عبد الكريم أحمد فوزى بمدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة بنين والطالبة جنى ياسر أحمد محمد أبوطالب بمدرسة مجمع مدارس قدرى ابوحسين الرسمية لغات والطالبة مريم جابر عبد الرؤف عبدالعال بمدرسة نجع الدير الإعدادية المشتركة على الدرجات النهائية.



وفى إدارة البلينا التعليمية جنوب سوهاج حصل الطالبة أميره صلاح سالم وارد مدرسة الصفوة الخاصة الإعدادية والطالبة جنى أحمد فؤاد موسى بمدرسة برديس الرسمية لغات وفايزه أحمد محمد عبدالبارى الطالبة بمدرسة صفوة مصر الخاصة والطالبة دنيا فرغل عبدالجواد عبدالعال بذات المدرسة والطالب مصطفى محمود حسين محمد مدرسة البلينا الرسمة لغات على الدرجات النهائية.



وفى إدارة جرجا التعليمية جنوب سوهاج حصل الطالب مصطفى بهاء محمود عبده بمدرسة رزق الله مشرقى الإعدادية والطالبة شهد احمد محمد عبدالمنعم الطالبة بمدرسة نور المعارف الإعدادية الخاصة والطالب محمد رأفت على أحمد الطالب بمدرسة رزق مشرقى الإعدادية والطالب عبدالله محمد رفاعى الطالب بذات المدرسة على الدرجات النهائي.



وفى إدارة المراغة التعليمية حصلت الطالبة أسماء مجدى عبده أحمد على الدرجات النهائية وهى الطالبة الوحيدة بالإدارة.