مصرع سيدة حاولت إنقاذ طفل من الغرق فى مياه بحر يوسف فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا في مياه بحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جوب غرب محافظة بنى سويف، أثناء محاولتها إنقاذ طفل من الغرق أمام القرية، وجرى انتشال الجثمانين ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بورود بلاغ بغرق سيدة في العقد الرابع من العمر في بحر يوسف خلال محاولتها إنقاذ طفل فشلت وغرقا سويا، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري علي رأس سيارة إسعاف وانتشال الجثمانين والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.



وتبين من التحريات الأولية غرق "هند.ا.ع" 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية قفطان الغربية، خلال محاولتها إنقاذ طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات كان يصارع الموت ببحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية، وفشلت في إنقاذه فغرق سويا.



وجرى استخراج جثماني المتوفين من مياه النيل، واستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة.