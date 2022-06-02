محمد كمال بسام مديرًا لفرع التأمين الصحى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بوزارة الصحة المصرية، قرارًا حمل رقم 484 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد كمال بسام دسوقي، للعمل مدير لفرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، وتضمن قرار رئيس هيئة التأمين الصحي، التكليف سيكون لمدة 3 شهور على أن يعاد العرض بالتقييم مرة، أخرى لتجديد هذا القرار.



وعمل الدكتور محمد كمال بسام، رئيسًا لفرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة البحيرة قبل صدور ذلك القرار، كما عمل مديرًا لمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، حيث أحدث فيه طفرة كبيرة في أداء المستشفى واستحداث أقسام جديدة داخل المستشفى.

وشغل محمد كمال بسام في أغسطس من العام الماضي منصب رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة البحيرة، حتى صدور قرار اليوم بنقله رئيسًا لفرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، كما شمل القرار في مادته الثانية أن هذا القرار يلغي كل ما يخالفه من قرارات.