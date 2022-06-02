ماذا يعني حدوث اختلال في الأحبال الصوتية بالجسم؟

فاطمة ياسر

الإصابة باختلال في الأحبال الصوتية يعد من الأمور المزعجة لدى الشخص المصاب به، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذا الأمر وفقا لموقع " healthline".

أشار التقرير، أنه في الكثير من الأحيان يصاب البعض بضيق في التنفس، وعند الكشف عند الأطباء قد يشخص بأن هذا الشخص مصاب بالربو، وما أوضحه التقرير، أنك ربما تكون مصاب بمشاكل في الأحبال الصوتية.

وأوضح التقرير، الفرق بين الإصابة باختلال الأحبال الصوتية، وبين الربو، وهما:

-اختلال الاحبال الصوتية يتسبب في الشعور بضيق شديد في التنفس في منطقة الحلق وعند الشهيق.

-الربو ضيق التنفس يحدث في الصدر وعند الزفير.

وأشار التقرير، أن اكتشف اختلال الأحبال الصوتية يتم من خلال الفحص عند الطبيب، ومتابعة الأعراض، وأيضا عن طريق الخضوع لأشعة الإكس راي، أو مقطعية علي الحنجرة للعرف علي حقيقة الإصابة.

وأضاف التقرير، أنه يتم علاج هذا المرض أي اختلال الأحبال الصوتية، عن طريق تقنيات تنفسية وسلوكية خاصة ومرتبطة بهذا الأمر، حتي يتمكن المصاب من السيطرة علي ضيق التنفس والأعراض المزعجة الأخرى.

ولذا إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ولم يثبت إصابتك بالربو، أذهب علي الفور لطبيب أنف وأذن وحنجرة للاطمئنان.