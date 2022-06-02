لوغانسك: قوات كييف تحتجز مدنيين بمصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك

كتب أحمد عرفة

كشف المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، أندريه ماروتشكو، عن استدراج قوات كييف والكتائب الموالية لها المدنيين واحتجازهم في مصنع "آزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك، لاستخدامهم دروعا بشرية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، إن هناك معلومات استخبارية تفيد بأنه، تحت ذرائع مختلفة، تم استدراج الناس إلى مصنع "آزوت" الذي تم بناؤه في الحقبة السوفيتية، ويحتوي على ملاجئ كجميع المؤسسات الكبرى، وهناك مدنيون في المصنع، ولذا فعلينا التصرف بحذر شديد.

وأوضح المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك، أن هذه الملاجئ ليست كتلك الموجودة في "آزوفستال"، حيث لا توجد على سبيل المثال "طوابق"، كما أشار إلى أن "آزوت" يختلف عن "آزوفستال" بوجود الكثير من المواد الكيميائية فيه، لذا فإن القصف هنا أكثر صعوبة وخطورة، مشيرا إلى أن هناك معلومات تفيد بأنه تحت التهديد، منعت القوات الأوكرانية السكان من مغادرة الملاجئ، وتواصل زراعة الألغام عند مخارج المصنع.