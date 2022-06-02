اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 08:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

للراغبين فى الظهور بعمر أصغر.. تجنب هذه الأطعمة

الخميس، 02 يونيو 2022 07:00 ص
للراغبين فى الظهور بعمر أصغر.. تجنب هذه الأطعمة التقدم في العمر
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل ترغب فى الظهور بعمر أقل وأصغر من عمرك الحقيقى، لذا عليك اتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة التى من دورها القيام بهذا الأمر، لكن هناك بعض الأطعمة المسببة فى الظهور بعمر أكبر من عمرك، فالإسراف في تناولها له دور كبير في هذا الأمر.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها حتي لا تتسبب في التقدم بالعمر، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

 

- الأطعمة الحارة

عند تناولك بإسراف للأطعمة الحارة فأنت تصبح أكثر عرضة للشعور بانتفاخ الأوعية الدموية، وارتفاع درجات حرارة الجسم، والتعرق الشديد، والشعور بالبرودة، وجميع هذه الأعراض تؤثر علي البشرة، ولذا تتسبب في الظهور بسن متقدم.

 

- المشروبات الغازية

تحتوى على نسبة عالية من السكريات، والسعرات الحرارية، لذا فتناولك لها يعد من الأمور المسببة للإصابة أو الظهور بعلامات التقدم فى العمر، لذا لا تتردد فى الابتعاد عن تناولها واستبدلها بالعصائر الطبيعية.

 

- اللحوم المصنعة

تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم، والمواد الحافظة، لذا فتناولك لها بشكل دائم يعد من الأمور المسببة على حدوث التهابات وتأكل فى الجسم من الداخل والخارج، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، لذا فهي من مسببات ظهور علامات التقدم في العمر.


التقدم في العمر

اطعمة تسبب التقدم في العمر

اطعمة تظهر بعمر أكبر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة