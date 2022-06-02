للراغبين فى الظهور بعمر أصغر.. تجنب هذه الأطعمة

فاطمة ياسر

هل ترغب فى الظهور بعمر أقل وأصغر من عمرك الحقيقى، لذا عليك اتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة التى من دورها القيام بهذا الأمر، لكن هناك بعض الأطعمة المسببة فى الظهور بعمر أكبر من عمرك، فالإسراف في تناولها له دور كبير في هذا الأمر.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها حتي لا تتسبب في التقدم بالعمر، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

- الأطعمة الحارة

عند تناولك بإسراف للأطعمة الحارة فأنت تصبح أكثر عرضة للشعور بانتفاخ الأوعية الدموية، وارتفاع درجات حرارة الجسم، والتعرق الشديد، والشعور بالبرودة، وجميع هذه الأعراض تؤثر علي البشرة، ولذا تتسبب في الظهور بسن متقدم.

- المشروبات الغازية

تحتوى على نسبة عالية من السكريات، والسعرات الحرارية، لذا فتناولك لها يعد من الأمور المسببة للإصابة أو الظهور بعلامات التقدم فى العمر، لذا لا تتردد فى الابتعاد عن تناولها واستبدلها بالعصائر الطبيعية.

- اللحوم المصنعة

تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم، والمواد الحافظة، لذا فتناولك لها بشكل دائم يعد من الأمور المسببة على حدوث التهابات وتأكل فى الجسم من الداخل والخارج، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، لذا فهي من مسببات ظهور علامات التقدم في العمر.