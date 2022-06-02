كانوا بيلعبوا على النيل.. التحريات تكشف سبب غرق فتاتين بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس غرق فتاتين أبناء عمومة، في نهر النيل بمنشأة القناطر، حيث تبين أن الضحية الأولى تدعى "نور" 15 سنة طالبة، وابنة عمها "بسملة" 16 سنة طالبة، خلال لعبهما على جرف نهر النيل، بقطعة الأرض الخاصة بعائلتهما، اختل توازنهما، وسقطتا بالمياه، مما أسفر عن غرقهما.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن الأهالي تمكنوا من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى ثلاجة مستشفى منشأة القناطر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق فتاتين بنهر النيل في منشأة القناطر.

انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتبين مصرع فتاتين ابناء عمومة، غرقا بنهر النيل.

تم انتشال الجثتين بواسطة الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.