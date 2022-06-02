اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع الكهرباء عن قرى ببنى سويف وناصر في الفترة الصباحية الأسبوع المقبل

الخميس، 02 يونيو 2022 03:33 م
قطع الكهرباء عن قرى ببنى سويف وناصر في الفترة الصباحية الأسبوع المقبل ديوان محافظة بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر ، اعتباراً من السبت حتى الخميس الأسبوع المقبل، وذلك خلال الفترة الصباحية ، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك القرى.

وبحسب بيان القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت 4 يونيه عن قرية أبوسليم  من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً ، ويوم الأحد 5 يونيه عن قرية شريف باشا من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً، ويوم الاثنين 6 يونيه عن قرية الكوم الأحمر" من 8 صباحاً حتى 11 صباحا، ويومي الثلاثاء والأربعاء7 و 8  يونيه عن قرية بني سليمان "من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً، ويوم الخميس 9 يونيه عن جزيرة أبوصالح / ناصر من 8 صباحاً حتى 11 صباحاً.

ويتوجه القطاع بالاعتذار، عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.
 
 

قطاع كهرباء بنى سويف

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

كهرباء بنى سويف


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة