عادل "أسطورة العجل القديم".. قصة كفاح عجلاتى بقاله 53 سنة.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

"من أيام النصر".. هكذا عبر العم عادل جرجس، عن مهنته الذى تجاوز فيها الـ53 سنة، وهى تصليح وبيع "العجل" أو الدراجة، فى محل صغير بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ويساعده ابنه الأصغر فى تلك المهنة التى لا يزال يحافظ عليها حتى اليوم.

قال العم عادل، لـ"اليوم السابع"، إنه أقدم عجلاتى فى مدينة كوم أمبو بأسوان، وبدأ مشواره فى هذه المهنة التى تعلمها من شقيقه الأكبر خلال فترة السبعينيات، وما زال حتى اليوم فى نفس المهنة ونفس المحل، مشيرا إلى أن أولاده كبروا وتعلموا وتزوجوا من هذه المهنة التى لا يعمل غيرها.

وأضاف عادل العجلاتى، أن كان يعاصر الأجيال القديمة التى تستخدم العجل فى فترة السبعينيات، وكانت هناك أنواع من العجل أبرزها العجل النصر، وكان يعمل بالأدوات البسيطة، وكان الموسم يبدأ معه بعد الأجازة الصيفية بالنسبة لطلاب المدارس، وعبر قائلا: "كان المكسب قليلا لكن الشغل كتير"، موضحا أنه طور من مهنته خاصة بعد ظهور الأنواع الحديثة فى العجل بمساعدة ابنه الأصغر الذى يشارك والده فى مهنة العجلاتى.