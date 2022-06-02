ظهور ميجان ماركل فى حفل اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.. صور

كتب: إيهاب محمد

انضمت ميجان ماركل، 40 عامًا، إلى زوجها الأمير هاري، 37 عامًا، وكبار أفراد العائلة الملكية لمشاهدة الحدث العسكري المذهل من مكتب الميجور جنرال المطل على أرض استعراض وايت هول، فى الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث التى احتفلت بعيد ميلادها الـ96، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

انضم إليهم على الشرفة دوقة كورنوال ودوقة كامبريدج وإيرل وكونتيسة ويسيكس وغيرهم من أفراد العائلة المالكة الذين سافروا إلى هورس جاردز باريد من قصر باكنجهام في عربات، وووصل هاري وميجان بالسيارة.



تقرير ديلى ميل

يشمل الحزب الملكي الكبير أيضًا جميع أحفاد الملكة وأزواجهم، بالإضافة إلى عائلة ساسكس ، ستكون هناك الأميرة بياتريس وزوجها إيدو والأميرة يوجيني وأطفال زوجها جاك وآن وبيتر فيليبس وزارا تيندال وعائلاتهم.

لا تشمل المجموعة الملكة أو أمير ويلز أودوق كامبريدج، تبقى جلالة الملكة في قصر باكنجهام حيث ستأخذ تحية الفرسان العائدين من الشرفة هناك، وتم استبعاد الأمير أندرو تمامًا من الإجراءات ولن يظهر خلال أي جزء من اليوم.



ميجان والاطفال



ميجان ماركل تمزح مع الاطفال



ميجان ماركل

كان تشارلز يأخذ التحية حيث تم نشر لون الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي وتفتيش قوات قسم الأسرة نيابة عن الملك، وانضم إليه ابنه الأكبر وأخته، مع الثلاثة على ظهور الخيل.

بعد العرض، سيحيط أفراد العائلة الملكية بالملكة في شرفة قصر باكنجهام لمشاهدة رحلة طيران خاصة من 70 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.