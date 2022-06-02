ضبط شحنات من المخدرات بقيمة مليون جينه فى حملات أمنية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العامرية – برج العرب بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط ( شخصين، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدئرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,045,000 جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.