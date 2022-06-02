سقوط سائق بحوزته فرد خرطوش وكمية من الحشيش قبل بيعها فى المطرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.