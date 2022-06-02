اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الخميس 2-6-2022

الخميس، 02 يونيو 2022 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 2-6-2022 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى 18.58 للشراء، 18.64 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.60 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.57 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.57 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.60 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.60 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.
 
18.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.60 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.

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اسعار الدولار اليوم


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