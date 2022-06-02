رصد 5 حالات غش وتتبع أخرى فى امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات رصدت أمس 5 حالات غش ورقي وباستخدام الموبيل بإدارة حدائق القبة وجاري تتبع حالات الغش.

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وتم تحرير محاضر غش وإثبات حالة وجاري التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقية الغشاشين والمقصرين، وستستمر الغرفة بتتبع الغشاشين ومحاسبة المسئولين.