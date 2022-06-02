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رصد 5 حالات غش وتتبع أخرى فى امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

الخميس، 02 يونيو 2022 10:32 ص
رصد 5 حالات غش وتتبع أخرى فى امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات رصدت أمس  5 حالات غش ورقي وباستخدام الموبيل بإدارة حدائق القبة وجاري تتبع حالات الغش.
 
وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وتم تحرير محاضر غش وإثبات حالة وجاري التحقيق وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ومعاقية الغشاشين والمقصرين، وستستمر الغرفة بتتبع الغشاشين ومحاسبة المسئولين.
 
وأدي50448 طالب وطالبة من طلبة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة امس الاربعاء امتحان الدبلومات الفنية التحريرية نهاية العام الدراسي الدور الأول 2022/2021 بجميع أنواعه (صناعي،تجاري ،فندقي،،مهني ) في 216 لجنة في مادة اللغة الإنجليزية لطلبة المزدوج والجدارات والدمج  والمواد تجارية لطلبة التعليم الفندقي والمواد فنية لطلبة التعليم الفني الصناعي 3/5 سنوات،  أما طلبة التكنولوجيا التطبيقية فأدوا الامتحان في مادة تاريخ مصر وطلبة الإعداد المهني في مادة الرسم الفني ولم ترد أية شكاوي من المواد التي امتحنها الطلاب حتي الآن. 

الغش

الدبلومات الفنية

الامتحانات

امتحانات الدبلومات الفنية

القاهرة


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