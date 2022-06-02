دول البلطيق تتوقف عن شراء الكهرباء من روسيا

أعلنت دول البلطيق الثلاث "ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا" توقفها عن شراء الكهرباء من روسيا اعتبارا من أول يونيو الجاري لتقليل الاعتماد على جارتهم الشرقية.
وذكرت شبكة "إيه ار ار" الإستونية أن مشغلي نظام طاقة البلطيق (TSOs) في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وافقوا على إجراء تغييرات في موازنة نظام طاقة البلطيق لتقليل الاعتماد على نظام الطاقة الروسي.
وأضافت انه اعتبارًا من أمس /الأربعاء/، سيتم ضمان توازن الاستهلاك والتوليد في دول البلطيق بشكل أساسي من خلال القدرات المتوازنة المتاحة في أسواق البلطيق وشمال أوروبا وبولندا.
وأشارت إلى أن التغييرات التي أدخلتها TSOs سوف تقلل من اعتماد دول البلطيق على نظام الطاقة الروسي، وستساهم في ضمان توازن الكهرباء في نظام طاقة البلطيق مع قدرات التوازن في منطقة بحر البلطيق.
وتأتي هذه القرارات بعد توتر الوضع في المنطقة بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ومطالبة روسيا للدول بدفع رسوم الغاز بالروبل الروسي بدلا من الدولار الأمريكي.
دول البلطيق تتوقف عن شراء الكهرباء من روسياالخميس، 02 يونيو 2022 06:18 م
مشاركة
أعلنت دول البلطيق الثلاث "ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا" توقفها عن شراء الكهرباء من روسيا اعتبارا من أول يونيو الجاري لتقليل الاعتماد على جارتهم الشرقية.
الموضوعات المتعلقة
البرلمان الفنلندى: انضمامنا للناتو يعزز الاستقرار فى منطقة البلطيقالثلاثاء، 31 مايو 2022 06:00 ص
بلينكن: سنحافظ على حضورنا العسكرى فى منطقة البلطيقالسبت، 28 مايو 2022 03:00 ص
فنلندا تستبدل الغاز الروسى بخط أنابيب من دول البلطيقالسبت، 21 مايو 2022 06:01 م
دول البلطيق ترحب بقرار فنلندا والسويد طلب عضوية الناتوالأربعاء، 18 مايو 2022 10:21 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة