دبلوماسيان أمريكيان يزوران اليمن للقاء القيادات وبحث الوضع فى البلاد

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بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج وسفير أمريكا لدى اليمن ستيف فاجن، الأربعاء، مع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وأعضاء آخرين في المجلس ورئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، أخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن الدبلوماسيين الأمريكيين أكدا تقدير الولايات المتحدة لدعم الحكومة اليمنية تمديد الهدنة التي توصلت إليها الأمم المتحدة.والوضع في البلاد.

وأفاد البيان بأنه على مدى الشهرين الماضيين، جلبت الهدنة فوائد ملموسة لملايين اليمنيين وهي فوائد ستزداد فقط مع استمرار الهدنة وانخراط الأطراف في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

وشكر المبعوث الخاص الأمريكي الرئيس اليمني على التزامه بتسوية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى خطوات التي اتخذها لإغاثة ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، وشدد على ضرورة فتح الطرق فوراً إلى مدينة تعز التي يعاني فيها السكان منذ فترة طويلة.

ومن جانبه، قدم السفير فاجن هذه الفرصة أوراق اعتماده إلى الرئيس العليمي، مرحبًا بجهود مجلس القيادة اليمني لتحسين الشفافية وتعزيز الخدمات الأساسية واستقرار الاقتصاد، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز عمل المجلس.

وأقر السفير فاجن بالوضع الإنساني المزري الذي يواجه اليمنيين في جميع أنحاء البلاد وشدد على الضرورة الملحة لتقديم دعم دولي قوي لتلبية هذه الاحتياجات الملحة.

وأشار البيان أن هذه الزيارة أكدت على التزام الولايات المتحدة المستمر بالمضي قدمًا في التوصل لحل دائم للصراع، والذي يمكّن اليمنيين من تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهم.