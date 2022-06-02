خاطفو طفل البحيرة يعترفون: استدرجناه لمكان نائى بـ"توك توك" لمساومة أسرته

محمود عبد الراضى ـ سليم على

اعترف أفراد عصابة باختطاف طفل لم يتخطى عمره 10 سنوات في البحيرة، لمساومة أسرته على الأموال، لعملهم بثراء أسرته، حيث استخدموا مركبة توك توك في تنفيذ الجريمة.

وأضاف المتهمون أنهم تركوا الطفل بعدما اقترب رجال الشرطة منهم وضيقوا الخناق عليهم، حيث تركوا الطفل، إلا أن الشرطة تتبعتهم وضبطتهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بالبحيرة ومساومة أهليته لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتلقيه اتصالا هاتفيا أخبره خلاله الـمُتصل بخطف نجل شقيقه (سن 10) أثناء لهوه أمام مسكنه، وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، حيث عقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين، ولدى استشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية آلية- فرد محلى- 2 مركبة "توك توك" المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.