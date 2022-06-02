السويس - فريق المحافظات

نفذ حي فيصل بمحافظة السويس برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل، وأمل أحمد سكرتير عام الحى، والإدارات الهندسية، حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية الممتنعة عن سداد القيم الإيجارية ومستحقات الدولة.

وقالت رئيس حي فيصل إن المحافظ اللواء عبد المجيد صقر ونائبه الدكتور عبد الله رمضان وجها بضرورة تحصيل القيم الإيجارية ومستحقات الدولة للمحال والوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين.

وأضافت أن الحملة أغلقت نحو 100 محل بحي فيصل، وسيتم إعادة فتحها فور سداد المديونيات وتحصيل مستحقات الدولة التي يتم إعادة تدويرهم في مشروعات جديدة بالمحافظة وتنفيذ أعمال التطوير.

وكانت محافظة السويس قد انتهت من أعمال بناء 62 محلا تجاريا بديلاً للمحالات التي سيتم إزالتها بطريق المجمع الطبي الجديد بمنطقة المميز والذي أدرجته المحافظة ضمن أعمال تطوير المنطقة.

وقال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إنه تقرر توسعة طرق المجمع الطبي الجديد بمنطقة الميز وإزالة الإشغالات والمحال التجارية وسيتم نقلهم للمحالات الجديدة حفاظاً علي مصادر رزقهم.



غلق المحال المتأخرة عن سداد مستحقات الدولة



حى فيصل بالسويس يغلق المحال المتأخرة عن سداد مستحقات الدولة