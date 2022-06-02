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"تاون جاس" لسكان التبين: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

الخميس، 02 يونيو 2022 09:39 ص
"تاون جاس" لسكان التبين: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم القيام بأعمال صيانة بمحطة اضافة الرائحة بالتبين"، وذلك اعتبارا من العاشرة صباح اليوم الخميس.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.
 
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الغاز

التبين

غاز

رائحة الغاز


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