"بيليه" يناشد بوتين بوقف الحرب.. تعرف على رسالة الجوهرة السمراء

كتبت: نهال أبو السعود

حث أسطورة كرة القدم بيليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف حربه "الشريرة" فى أوكرانيا، قبل ساعات فقط من فوز منتخب أوكرانيا على أسكتلندا فى أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022.

في الرسالة الموجهة إلى بوتين التى شاركها على إنستجرام ، قال بيليه إنه يريد استخدام الدعاية حول مباراة كرة القدم من أجل "تقديم طلب" إلى الزعيم الروسى.

وكتب البرازيلي البالغ من العمر 81 عامًا: "تحاول أوكرانيا اليوم أن تنسى، لمدة 90 دقيقة على الأقل، المأساة التي لا تزال تحدث في بلدهم كأس العالم مهمة صعبة بالفعل. ويصبح الأمر شبه مستحيل مع وجود العديد من الأرواح على المحك".

ووفقا لصحيفة دايلي ميل، استمرت حرب أوكرانيا الآن لما يقرب من 100 يوم، وانسحبت القوات الروسية من منطقة العاصمة كييف في أبريل لكنها سيطرت على مناطق بما في ذلك مدينة ماريوبول الساحلية خلال هجومها المستمر في شرق أوكرانيا.

ويعتبر بيليه أحد أفضل اللاعبين في كل العصور، حيث فاز بكأس العالم ثلاث مرات للبرازيل قبل اعتزاله عام 1977 وقد التقى بيليه مع بوتين في عام 2017 خلال رحلة إلى موسكو لحضور كأس الاتحاد الذي يسبق كأس العالم.

يوم الأربعاء، قال أسطورة كرة القدم إنه عندما التقى بوتين "تقاسموا ابتسامة كبيرة مصحوبة بمصافحة طويلة"، وأضاف أنه لم يكن من الممكن تصور أننا يمكن أن نكون في يوم من الأيام منقسمين كما نحن اليوم.

وكتب فى رسالته المفتوحة إلى الرئيس الروسي: "هذا الصراع ، مثل كل النزاعات الأخرى ، شرير وغير مبرر ولا يجلب سوى الخوف والرعب والألم لا يوجد سبب يدوم أكثر من ذلك".

وفرض الفيفا حظرا إلى أجل غير مسمى على روسيا من جميع المسابقات بعد وقت قصير من العملية في أوكرانيا أواخر فبراير، وكان من المقرر أن تلعب روسيا مع بولندا في مباراة تأهيلية لكأس العالم.

كما أجلت الفيفا مباراة أوكرانيا المؤهلة لمدة شهرين بسبب الحرب وسافر فريق كرة القدم الأوكراني إلى جلاسكو حيث تغلبوا على اسكتلندا في فوز مفاجئ 3-1 يوم الأربعاء.