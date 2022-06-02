بتروسيف تنفذ مشروع رصد غازات الشعلة بشركة "إيلاب" بالإسكندرية

كتبت -مروة الغول

أسندت الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطي (إيلاب) إحدى شركات قطاع البترول إلى شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" تنفيذ أعمال غازات الشعلة، من خلال استخدام منظومة شركة بيكرهيوز المتطورة في أعمال رصد كمية الغازات الناتجة من الشعلة.

ويمثل مشروع رصد وإدارة غازات الشعلة خطوة هامة نحو تخفيف الآثار الضارة على الإنسان والبيئة بالإضافة للجدوى الاقتصادية الكبيرة، حيث تعمل شركة إيلاب بقيادة المهندس سمير الليثي، رئيس شركة إيلاب، على تنفيذ وتطوير مشروعات الشركة وفقًا لأعلى معايير الحفاظ على البيئة.

ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض واسترجاع الانبعاثات الضارة للشعلة في العديد من المواقع البترولية وذلك مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية COP27 خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وتعتبر أعمال الرصد لغازات الشعلة مرحلة أولى لتحديد كميات الانبعاثات الهوائية والفهم الجيد لكيفية إنتاج غازات الاحتراق وتوزيعها والاستخدام الأفضل لها تمهيدًا لاسترجاع غازات الاحتراق من ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والهيدروكربونات إضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة VOC، وغيرها، حيث سيمثل خفض تلك الغازات وإعادة استخدامها فوائد اقتصادية وبيئية كبرى.