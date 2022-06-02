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انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بـ"آداب القاهرة" اليوم

الخميس، 02 يونيو 2022 06:00 ص
انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بـ"آداب القاهرة" اليوم امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الخميس، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث يؤدى الطلاب أولى اختبارات النظرى لنهاية العام بمدرجات الكلية ومبنى التعليم.

 

وقال الدكتور شريف شاهين فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن الامتحانات ستجرى فى جميع مبانى الكلية مع 10 مدرجات من مبنى التعليم 2 بالتعليم المفتوح، مؤكدا التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.
 
وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الاختبارات تعقد بنظام البابل شيت ومدة الامتحان ساعة زمنية واحدة وفاصل زمنى لمدة ساعة لإجراء تعقيم وتطهير للقاعات حيث إن الامتحانات تعقد على 3 فترات على مدار اليوم.
 
ولفت الدكتور شريف شاهين إلى أن فى حالة ضبط أي طالب فى حالة غش سيتم إحالته إلى لجنة تحقيق ومجلس تأديب.

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