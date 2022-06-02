جاء ذلك في سياق مقال للرأي نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية أمس الأربعاء، ووقعه 36 خبيرا ،بعضهم عمل في وزارة الخارجية الأمريكية أو في الجيش أو كسفراء.

ورأى هؤلاء الخبراء أن على الدول الغربية أن تستمر في جهودها الرامية إلى إفشال الغزو الروسي لأوكرانيا، وإجبارها على الانسحاب أو التوصل إلى صيغة تفاوضية يمكن أن تحظى بمساندة أوكرانيا.

كما أعرب الخبراء عن تأييدهم لما اتخذته الحكومة الأمريكية من إجراءات وتدابير حتى الآن حيال القضية، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا وتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية كبيرة ودعم التوسع في عضوية حلف شمال الأطلسي " ناتو " ليضم كلا من السويد وفنلندا.

وشددوا على أن هذا الغزو يهدد المصالح الأمريكية ويمكن أن يؤثر على حلفاء الناتو من الدول ،التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق إذا ما حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسط نفوذ روسيا على جميع الأراضي السوفييتية السابقة.

