اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 09:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبى على النفط الروسى

الخميس، 02 يونيو 2022 09:00 ص
المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبى على النفط الروسى وزير النفط الروسى أليكسندر نوفاك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم أن المجر عرقلت إقرار اتفاق القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال الدبلوماسيون أن بودابست رفضت إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية.

وخلال قمّتهم في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء قرّر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمّنت خصوصاً إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

وأبرز ما تنصّ عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري.

كما تنصّ الحزمة على إدراج حوالى 60 شخصية إضافية، في مقدّمها البطريرك كيريل، على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة أيضاً إلى إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

ولا يمكن فرض عقوبات أوروبية إلا بإجماع كل دول الاتحاد الـ27.

ومع أنّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعطى موافقته خلال القمة على حزمة العقوبات الجديدة هذه، إلا أنّ وضع اللمسات الأخيرة على قرار العقوبات كان يفترض أن ينتهي منه سفراء دول التكتّل خلال اجتماع في بروكسل الأربعاء تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله تالياً حيّز التنفيذ.


اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

المجر

الاتحاد الاوروبى


الموضوعات المتعلقة

بلومبرج: انقسام كبير فى إدارة بايدن بشأن عقوبات روسيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:07 م

روسيا تحذر العالم: العقوبات غير القانونية تدفع نحو أزمة غذاء محتملة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:37 م

روسيا: العملية العسكرية فى أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:58 م

وزير داخلية أوكرانيا يتهم روسيا بترحيل 230 ألف أوكرانى بينهم أطفال إلى أراضيها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:35 م

البيت الأبيض: طلبنا ضمانات من أوكرانيا بأنها لن تستخدم الصواريخ لضرب روسيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:02 م

الجيش الأوكراني: روسيا قصفت 21 مستوطنة بلوجانسك ودونيتسك

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:42 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة