القومى للمرأة يطلق فيديوهات حول مناهضة العنف خلال شهر يونيو

كتب محمود راغب

يطلق المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال شهر يونيو الجارى مجموعة من فيديوهات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تتضمن الفيديوهات مجموعة من الرسائل حول كيفية القضاء على العنف ضد المرأة بكل أشكاله، ومن بينها الابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي، كذلك حصر النساء والفتيات في أدوار معينة في الحياة العملية والاجتماعية والذي يعد نوعا غير مباشر من العنف، بالإضافة إلى التوعية بدور الآباء والأمهات فى التصدى للعنف بكل أشكاله ودعم بناتهم في حالة تعرضهم للعنف.

تأتى هذه الفيديوهات في إطار برنامج "مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات" المُنفذ بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبدعم من سفارة مملكة هولندا في مصر.