القبض على صاحب شركة هارب من 180 سنة سجن داخل شقة بمنطقة السلام

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (127) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 180 سنة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتغيير محل إقامته والاختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (127) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت (180) سنة وكفالات مالية (200 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.