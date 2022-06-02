اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: لا يوجد نظارة لحفظ النظر وارتداؤها حال وجود مشكلة فى العين فقط

الخميس، 02 يونيو 2022 03:57 م
الصحة: لا يوجد نظارة لحفظ النظر وارتداؤها حال وجود مشكلة فى العين فقط وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن نظارة حفظ النظر من الأخطاء الشائعة المنتشرة بين الناس، وتابعت: يتم ارتداء نظارة النظر فى حالة وجود مشاكل بالعين ولا يوجد ما يسمى بنظارة حفظ النظر.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب استشارة الطبيب قبل التصرف وعمل أى إجراء طبى خاصة المتعلق بالنظر، وأضافت الوزارة يجب عمل فحص دورى مستمر للكشف عن العيوب والمشاكل الصحية فى العين.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الوزارة تمتلك عيادات للكشف على النظر وفحصه وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان، مشيرة إلى أنه يتم توفير كشوف ضعف النظر وعمل النظارات الطبية.

الصحة

النظر

النظارة الطبية

حفظ النظر


الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تصدر الدليل الإرشادى للتعامل مع جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:55 م

وكيل وزارة الصحة الجديد بالغربية يتفقد مستشفيات المحافظة فى أول أيام عمله

الإثنين، 30 مايو 2022 01:15 م

لجنة الصحة بالشيوخ توصي باستيراد "القرنيات" تحت رقابة كاملة من وزارة الصحة

الأحد، 29 مايو 2022 07:20 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد المستشفى الإيطالى بالعباسية

الأحد، 29 مايو 2022 02:26 م

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم وكيل وزارة الصحة عقب بلوغه سن المعاش

السبت، 28 مايو 2022 11:58 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة