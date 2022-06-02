الصحة: لا يوجد نظارة لحفظ النظر وارتداؤها حال وجود مشكلة فى العين فقط

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن نظارة حفظ النظر من الأخطاء الشائعة المنتشرة بين الناس، وتابعت: يتم ارتداء نظارة النظر فى حالة وجود مشاكل بالعين ولا يوجد ما يسمى بنظارة حفظ النظر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب استشارة الطبيب قبل التصرف وعمل أى إجراء طبى خاصة المتعلق بالنظر، وأضافت الوزارة يجب عمل فحص دورى مستمر للكشف عن العيوب والمشاكل الصحية فى العين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الوزارة تمتلك عيادات للكشف على النظر وفحصه وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان، مشيرة إلى أنه يتم توفير كشوف ضعف النظر وعمل النظارات الطبية.