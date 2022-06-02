السفير المصري في البرتغال يلتقي بسكرتيرة الدولة البرتغالية للشئون الثقافية

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، بسكرتيرة الدولة البرتغالية للشئون الثقافية Isabel Cordeiro، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين كل من مصر والبرتغال في المجال الثقافي.

حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة التي تروج للثقافة، والحضارة المصرية في البرتغال من خلال عروض الصوت والضوء وعروض السينما، فضلاً عن الاتفاق على ضرورة الانتهاء من الاتفاق الخاص بمجال حماية وصيانة واسترجاع واسترداد الممتلكات الثقافية التي خرجت بطرق غير مشروعة سواء بالسرقة أو الحفر خلسة أو التهريب.

كما تناول الجانبان- بحسب بيان لوزارة الخارجية - أوجه التعاون الخاصة بترجمة كل من الكتب والمؤلفات المصرية والبرتغالية للغتين العربية والبرتغالية، حيث ستعكس هذه التراجم تطور الحركة الأدبية في مصر مع تعزيز نشرها، أخذاً في الاعتبار أن الترجمة للغة البرتغالية ستوسع نطاق النشر إلى دول جديدة، بما يعزز من انتشار الثقافة المصرية، كما ستساهم ترجمة المؤلفات البرتغالية إلى اللغة العربية في تعريف المجتمعات العربية بالإرث الثقافي المتميز للبرتغال.