السجن المشدد 10سنوات لـ3 متهمين بتهمة تزوير المحررات الرسميه فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية بالمرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ط .م عامل بوفيه ، ا.ج عاطل، ف.ص، عاطل اتفقا في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية، وهي شهادات الميلاد وعقود مزورة في بيع السيارات ،وكان التزوير عن طريق اصطناع الأختام وتقليد المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج القي القبض من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتزوير مُحررات رسمية ووتزييف الأختام الحكومية وتقليدها.

وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهما علي أختام مزيفة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية بالدولة عدد من المستندات والمحررات المزورة لشهادة ميلاد.

وبتفتيش مسكنهم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فـى التزوير 3 طابعة الوان جهاز حاسب آلى، 13 حبارة ألوان مختلفة بكرة وجهاز كمية من الأوراق المختلفة ومبلغ مالى هاتف محمول.

وبمواجهتهم قرر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية ، وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية.