الرئيس الأوكرانى: 100 شخص يموتون يوميا و500 يصابون بجروح فى شرق البلاد

وقال الرئيس الأوكراني في كلمته اليومية التي أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إنه "يتعين على الدول الغربية اتخاذ موقف موحد ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا".. مشددا على "ضرورة مغادرة روسيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014، ضمن مغادرتها مدن أوكرانية أخرى".

وأضاف: أنه "يتعين على موسكو أيضا مغادرة خيرسون وميليتوبول وإنرهودار وماريوبول و جميع المدن والمجتمعات الأخرى التي ما زال "الروس" يتظاهرون أنهم أصحابها".