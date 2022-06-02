الرئيس الأوكرانى: 100 شخص يموتون يوميا و500 يصابون بجروح فى شرق البلاد

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حصيلة صادمة جراء العمليات العسكرية فى البلاد، حيث كشف عن أن نحو 100 شخص يموتون وما بين 450 و500 يصابون بجروح يوميا في شرق أوكرانيا، بحسب شبكة سكاي نيوز.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب أمس الأربعاء، عن أسفه لغياب وحدة الصف بين الدول الغربية فيما يخص الحرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يحاول جاهدا تضييق الخناق على منطقة "لوجانسك" في إقليم "دونباس" شرقي أوكرانيا حيث كثف هجومه بهدف "تدمير كل شيء".
وقال الرئيس الأوكراني في كلمته اليومية التي أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إنه "يتعين على الدول الغربية اتخاذ موقف موحد ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا".. مشددا على "ضرورة مغادرة روسيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014، ضمن مغادرتها مدن أوكرانية أخرى".
وأضاف: أنه "يتعين على موسكو أيضا مغادرة خيرسون وميليتوبول وإنرهودار وماريوبول و جميع المدن والمجتمعات الأخرى التي ما زال "الروس" يتظاهرون أنهم أصحابها".
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