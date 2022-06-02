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الخارجية: متابعة تجهيز القسم السوداني المصري بمركز الكلى بمدينة بورسودان

الخميس، 02 يونيو 2022 10:29 م
الخارجية: متابعة تجهيز القسم السوداني المصري بمركز الكلى بمدينة بورسودان مركز الكلى بمدينة بورسودان
كتب: أحمد جمعة

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قام سامح فاروق شحاتة، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في بورسودان، بمتابعة تركيب أجهزة الغسيل الكلوي التي قدمتها مصر إلى القسم السوداني المصري بمركز الكلى بمدينة بورسودان في ولاية البحر الأحمر السودانية.

 

حيث قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإيفاد خبير فني قام بإتمام تركيب وصيانة أجهزة الغسيل الكلوي بمركز الكلى وإصلاح الأجهزة الموجودة بالفعل، فضلاً عن عقد دورة تدريبية للفنيين السودانيين على إصلاح وصيانة أجهزة الغسيل الكلوي.

كما تم الاتفاق على توسعة القسم وضم عدة غرف علاجية لمرضى الكلى في إطار مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الطبي.

 

كما بحث القنصل العام – بحسب بيان لوزارة الخارجية - مع مدير إدارة التخطيط بوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة خلال الفترة القادمة، حيث أشاد المسئول السوداني بالتعاون القائم حالياً في هذا الصدد بين الجانبين، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين مصر والسودان.


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