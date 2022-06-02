التحقيقات: لص السيارات بالمعادى اعتاد الإجرام وله معلومات جنائية سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة سيارة من أحد المواطنين بمنطقة المعادى، لهم معلومات جنائية سابقة واعتادوا ارتكاب مثل تلك الجرائم.

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى السيارات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السيارة وسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل مقر عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.