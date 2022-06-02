اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البيطريين: الجمعية العمومية العادية 17 يونيو الجارى لاعتماد ميزانية 3 سنوات

الخميس، 02 يونيو 2022 10:25 ص
البيطريين: الجمعية العمومية العادية 17 يونيو الجارى لاعتماد ميزانية 3 سنوات الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، أنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين يوم الجمعة 17 يونيو القادم الساعة الواحدة بعد الظهر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة – شارع قصر العينى، موضحا أن الجمعية العمومية سوف تناقش عدة بنود منها التصديق على انتخابات النقابة العامة 2020 و كذلك انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابات الفرعية 2022، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة .
 
أضاف الدكتور محمد عفيفى سيف - الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان، انه سوف يتم عرض تقرير أمين الصندوق واعتماد ميزانيات أعوام 2018، 2019 و 2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته .
 
أشار إلى أنه سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعي الجديد، وعرض قيد خريجي الجامعات الخاصة و الأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطري للأجانب فى مصر، و مناقشة الإشراف البيطري على المزارع و تراخيص المنشآت البيطرية، و عرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية و المالية بخصوص تحديد الحد الأقصي فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد .
 
ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.
 

نقابة البيطريين

عمومية الأطباء البيطريين

ميزانية نقابة البيطريين

نقيب الأطباء البيطريين


الموضوعات المتعلقة

نقابة البيطريين: صرف منح علاجية لسبعين طبيبا بيطريا بينهم حالات استثنائية

الإثنين، 16 مايو 2022 03:00 م

لجنة انتخابات نقابة البيطريين: استقرار عمليات التصويت بجميع لجان المحافظات.. صور

الأربعاء، 30 مارس 2022 12:33 م

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة البيطريين وفرعية قنا

الأربعاء، 30 مارس 2022 10:14 ص

نقابة البيطريين: المالية وافقت على توفير درجات لتثبيت أطباء بالشرقية

الثلاثاء، 22 مارس 2022 04:43 م

عقوبات صارمة لتزوير طلبات القيد بنقابة البيطريين وفقا للقانون.. تعرف عليها

الجمعة، 18 مارس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة