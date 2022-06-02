البيطريين: الجمعية العمومية العادية 17 يونيو الجارى لاعتماد ميزانية 3 سنوات

قال الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، أنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين يوم الجمعة 17 يونيو القادم الساعة الواحدة بعد الظهر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة – شارع قصر العينى، موضحا أن الجمعية العمومية سوف تناقش عدة بنود منها التصديق على انتخابات النقابة العامة 2020 و كذلك انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابات الفرعية 2022، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة .
أضاف الدكتور محمد عفيفى سيف - الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان، انه سوف يتم عرض تقرير أمين الصندوق واعتماد ميزانيات أعوام 2018، 2019 و 2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته .
أشار إلى أنه سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعي الجديد، وعرض قيد خريجي الجامعات الخاصة و الأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطري للأجانب فى مصر، و مناقشة الإشراف البيطري على المزارع و تراخيص المنشآت البيطرية، و عرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية و المالية بخصوص تحديد الحد الأقصي فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد .
ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.
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