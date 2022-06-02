الاتحاد الأوروبى: سنعمل على إخراج شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

حذر جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، من مخاطر حرب الحبوب في العالم، وتداعياتها على الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إنه يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية وطرق السيارات لضمان التصدير من أوكرانيا، وندعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل ضروري عاجل لفتح الموانئ واستخدام الطرق البحرية.

ولفت مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إلى أنه إذا كان هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وروسيا، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة في تنفيذه، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما في وسعه، وسيشارك في أي مهمة للأسطول الحربي في حال كان هناك اتفاق بين روسيا والأمم المتحدة بشأن إخراج شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.