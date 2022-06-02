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الأوراق المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

الخميس، 02 يونيو 2022 11:35 ص
الأوراق المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات رياض الأطفال
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات على النحو التالى:
 
ـ طباعة استمارة التقدم الإلكترونية أثناء التقديم والاحتفاظ بها لحين تسليم ملف الطفل للمدرسة التى تم قبوله بها.
 
 ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.
 
 ـ أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثه وصور منها.
 
ـ صورة بطاقة الأب والأم وتكون سارية.
 
ـ وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب.
 
ـ صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للإطلاع عليه.
 
ـ ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية علي دفتر التأمين الصحي علي حسب سنة ميلاد الطفل وصوره منها وذلك من التأمين الصحي.
 
 ـ حافظة بلاستك.
 
ـ حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.
 
ـ في حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم
 
 ـ  تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.
 
 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2022،2023، إلكترونيا على موقع المديريات والوزارة بداية من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر.
 
 

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