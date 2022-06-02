اجتماعات الموظفين تلغى 52 رحلة للخطوط الجوية النمساوية وتضرر 5200 مسافر

فيينا (أ ش أ)

قامت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الخميس، بإلغاء 52 رحلة قصيرة ومتوسطة المدى داخل الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تضرر 5200 مسافر.

وقال بيان للشركة النمساوية اليوم إن إلغاء الرحلات جاء بسبب اجتماعات للموظفين فى الخدمات الجوية والأرضية، مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات في برنامج الرحلات ، وتأثر الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى داخل الاتحاد الأوروبي بشكل خاص .

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع المسافرين المضارين وتقديم الاعتذار والتعويضات الملائمة لهم ، لافتا إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات جوية من فيينا إلى أمستردام وميلانو والبندقية وبلغراد وكوسيس وأثينا مساء أمس الأربعاء .

وأضاف البيان أن الإلغاءات اليوم تركزت داخل الاتحاد الأوروبي من فيينا إلى كل من فرانكفورت وزيورخ وبروكسل وباريس.

وعلى جانب آخر بدأت الخطوط الجوية النمساوية منذ الأمس رفع الإلزام بارتداء الكمامات داخل طائراتها .

