اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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اجتماعات الموظفين تلغى 52 رحلة للخطوط الجوية النمساوية وتضرر 5200 مسافر

الخميس، 02 يونيو 2022 12:21 م
اجتماعات الموظفين تلغى 52 رحلة للخطوط الجوية النمساوية وتضرر 5200 مسافر طيران النمسا ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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قامت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الخميس، بإلغاء 52 رحلة قصيرة ومتوسطة المدى داخل الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تضرر 5200 مسافر.

وقال بيان للشركة النمساوية اليوم إن إلغاء الرحلات جاء بسبب اجتماعات للموظفين فى الخدمات الجوية والأرضية، مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات في برنامج الرحلات ، وتأثر الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى داخل الاتحاد الأوروبي بشكل خاص .

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع المسافرين المضارين وتقديم الاعتذار والتعويضات الملائمة لهم ، لافتا إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات جوية من فيينا إلى أمستردام وميلانو والبندقية وبلغراد وكوسيس وأثينا مساء أمس الأربعاء .

وأضاف البيان أن الإلغاءات اليوم تركزت داخل الاتحاد الأوروبي من فيينا إلى كل من فرانكفورت وزيورخ وبروكسل وباريس.
وعلى جانب آخر بدأت الخطوط الجوية النمساوية منذ الأمس رفع الإلزام بارتداء الكمامات داخل طائراتها .
 


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