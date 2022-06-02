اتصال بين وزيري الدفاع الفرنسي والأمريكي لبحث إجراءات دعم أوكرانيا عسكريا

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الفرنسية، إن اتصال بين وزيري الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والأمريكي لويد أوستن لبحث إجراءات دعم أوكرانيا عسكريا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن موسكو "سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبى بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية".

وأضافت: أن المسئولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.