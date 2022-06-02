إصابة 5 أطفال بالتسمم بعد تناولهم "بسبوسة" فاسدة من بائع متجول بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، 5 أطفال أعمارهم مختلفة، مصابين بحالة إعياء ومغص وآلام بالبطن على إثر تناولهم "بسبوسة" من أحد الباعة المتجولين فى الشارع، وتم إحالتهم إلى مستشفى سوهاج العام، لوضعهم تحت الرعاية الطبية والحالة العامة لهم جميعا مستقرة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بتسمم 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و11 سنة عقب تناولهم طعاما فاسدا من الشارع وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع بوصول شهد . ح . ج 11 سنة ونحمده .ح . ا 12 سنة وإيمان . ح . ا 16 سنة وشروق . ا . خ 12 سنة وميادة . ر . ح 13 سنة إلى مستشفى طهطا العام مصابين بحالة إعياء ومغص بالبطن وقيئ مستمر وذلك على إثر تناولهم بسبوسة من الشارع من أحد الباعة الجائلين.

تم توقيع الكشف الطبى على الأطفال الخمسة، وتم إحالتهم لمستشفى سوهاج العام قسم الباطنة اطفال لتلقى العلاج اللازم، ووضعهم تحت الرعاية الطبية والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال الأطفال المصابين، عللوا إصابتهم لنفس السبب، فتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.