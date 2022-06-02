أحلى لحمة "نيفة".. اليوم السابع داخل أقدم مطعم مشويات بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" من منطقة اللبان بالإسكندرية لمعرفة سر لحمة "النيفة" عند أشهر أحد المطاعم المعروفة في المناطق الشعبية للمشويات، والذي يعود تاريخه إلى 140 عاما.



ويقول محمد فوزي البنداري أحد أصحاب المطعم، إنهم ورثوا المهنة من جدهم الأكبر "البنداري"، الذى قرر أن ينشئ مطعماً فى منطقة اللبان بسوق الجمعة في محافظة الإسكندرية منذ 140 سنة لتقديم اللحوم من الكباب والكفتة والريش ولحمة النيفة.



وأضاف "البنداري"، لـ"اليوم السابع" مع مر السنين والمحل ذاع صيته بالإسكندرية ومحافظات الجمهورية، خاصة الذين يأتون خصيصاً لتناول لحمة النيفة التي لها مذاق خاص، وتتردد عليه أعداد كبيرة يومياً من جميع الطبقات لا يفضلون سوى الاستمتاع بالمذاق على الطريقة الشعبية القديمة والتي توارثوها واستمروا فيها على مر تلك السنوات لتقديم الكباب والريش والكبدة من اللحوم الضاني من الخرفان، أما النيفة فهى من لحوم الماعز.



وأشار إلى أنه بدأ العمل مع والده منذ أن كان عمره 7 سنوات في تلك المهنة من غسل الأطباق والسرفيس، حتى تعلم طريقة الطهي من والده وتتبيل اللحوم بطريقتهم الخاصة التي صنعت اسم المطعم طوال تلك السنوات الطوال، وجعلت الزبائن تأتي إليهم من جميع المحافظات ومن أحياء الإسكندرية المختلفة بجميع الطبقات، لتناول لحمة النيفة التي يتميز بها المطعم وده سر الصنعة.



وأوضح البنداري، أن المطعم الوحيد الذي يبيع بالثُمن وتبدأ الأسعار لديه من 40 جنيها فقط، وده أقل سعر ممكن أن تتناول وجبة لحوم في أي مطعم، وكل الزبائن المطعم المعاملة لديهم واحد التي يطلب كيلو زي اللي بيطلب بالثُمن.



أحلى لحمة نيفة (1)



أحلى لحمة نيفة (2)