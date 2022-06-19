9 نصائح بليلة امتحان الثانوية العامة.. إكثار الماء والأكل الصحى.. إنفوجراف

فى الوقت الراهن يستعد طلبة الثانوية العامة لأداء الامتحانات الإثنين الموافق 20 يونيو، ووحتى يتمكن الطلبة من أداء امتحاناتهم فى جو خالى من التوتر أو القلق والتركيز فى الامتحانات يقدم خبراء التغذية بعض النصائح الهامة من الأطعمة والمشروبات الصحية، التى تساعدهم على التركيز ليلة الامتحان..

ووفقا لما أورده خبراء فإنه من المهم لطلبة الثانوية العامة عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، وتتناول وجبات متعددة صغيرة على مدار اليوم بكميات قليلة لإعطاء الطاقة، والتركيز.. ونوضحها فى الانفوجراف التالى:

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بكميات قليلة

تجنب الأطعمة الدسمة قبل النوم

تناول الخضروات والبروتين والاهتمام بطبق السلطة وقليل من النشويات

الاهتمام بالأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة مثل المكسرات

الإكثار من شرب الماء حوالى 8 أكواب

الاهتمام بالسوائل مثل عصير الليمون الطازج بالنعناع

تناول الفواكه مثل الموز والفراولة

تناول من فنجانين إلى 3 فناجين قهوة يوميا

أخذ قسط وافر من النوم للمساعدة على التركيز