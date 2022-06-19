اليوم السابع
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وصول 13 طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

الأحد، 19 يونيو 2022 04:29 ص
وصول 13 طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام مستشفى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى العريش العام، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

قال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، فى بيان، إن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية.

تشمل الدفعة: جراحة مخ وأعصاب الدكتور احمد محمد صلاح، والدكتور محمود صابر محمد. وتجميل الدكتور محمود السيد جودة طب اورام الدكتور محمد رجب خليفة، وجراحة قلب وصدر الدكتور محمود محمد ابراهيم، والدكتور عمرو السيد توفيق، وجراحة عامة الدكتور حاتم محمد عبد المنعم، والدكتور محمود عبده ياسين، واشعة الدكتور يوسف محمد نعيم، واشعة تشخيصيه. الدكتورة رباب محمود احمد، وتخدير الدكتور محمد على الغزالى، وعظام الدكتور زائل منصور عبد الحميد، وجراحه اوعية دمويه الدكتور شريف محمد حسين، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة.

واشار مدير صحة شمال سيناء، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، واستمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

 


العريش

مستشفى العريش

سيناء





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