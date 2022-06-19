وزير الخارجية المجرى: إمدادات الطاقة في البلاد مستقرة ومؤمنة بشكل كامل

كتب أحمد عرفة

أكد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى اليوم الأحد، أن إمدادات الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي، فى البلاد مستقرة ومؤمنة بشكل كامل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية والتجارة المجرى، إن شحنات من الغاز الطبيعى والنفط الخام تصل يوميا وفقا للعقد والجدول ودون أى انقطاع، مذكرا بأن لدى هنغاريا عقدا طويل الأجل لشراء الغاز مدته 15 عاما مع شركة "غازبروم" الروسية.

وأوضح وزير الخارجية والتجارة المجرى أنه كما تواردت أنباء تفيد بأن "غازبروم" ستوقف عمليات التسليم إلى بعض الدول، أجرى اتصالات بشأن إمدادات موارد الطاقة مع الرئيس التنفيذى لشركة "غازبروم" أليكسى ميلر ونائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفيك، وهما أكدا لى أن روسيا ستفى بالتزاماتها التعاقدية تجاه المجر.