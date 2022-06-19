اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 06:58 م
أكرم القصاص
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واشنطن تشارك في يوم اللاجئ العالمي في جنيف 20 يونيو

الأحد، 19 يونيو 2022 06:23 م
واشنطن تشارك في يوم اللاجئ العالمي في جنيف 20 يونيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

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تشارك الولايات المتحدة يوم 20 يونيو الجاري في فعاليات اليوم العالمي للاجئين مع ممثلي 28 دولة أخرى في جنيف بسويسرا.
 
وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم ، إن هذا يأتي تزامنا مع رئاسة الولايات المتحدة للمشاورات السنوية قضايا إعادة توطين اللاجئين.
 
وأوضح المتحدث أن هذه الفعاليات تشارك فيها كذلك منظمات غير حكومية إلى جانب المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبعض المؤسسات الأكاديمية والشركات.
 
ونوه إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2019 التي تعقد فيه فعاليات هذا المؤتمر بالحضور الشخصي بسبب جائحة كورونا في السنتين الماضيتين، كما أنها المرة الأولى منذ عام 2011 لرئاسة الولايات المتحدة لهذه الاجتماعات

يوم اللاجئ العالمي

الخارجية الأمريكية

الولايات المتحدة

نيد برايس



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