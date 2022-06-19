مواطن يحطم سيارة سيدة بمدينة نصر بسبب ركنها أمامه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمداً بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من (سيدة - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة)، بتضررها من (قائد سيارة ملاكى "محددة") لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمداً ، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته فى منطقة إنتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وباستدعاءه وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة معللاً ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.