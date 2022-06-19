اليوم السابع
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مواطن يحطم سيارة سيدة بمدينة نصر بسبب ركنها أمامه

الأحد، 19 يونيو 2022 12:27 م
مواطن يحطم سيارة سيدة بمدينة نصر بسبب ركنها أمامه تحطيم سيارة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمداً بالقاهرة.
 
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من (سيدة - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة)، بتضررها من (قائد سيارة ملاكى "محددة") لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمداً ، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته فى منطقة إنتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وباستدعاءه وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة معللاً ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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