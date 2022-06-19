مقتل 7 مدنيين فى قصف للجيش الأوكرانى بدونيتسك

كتب أحمد عرفة

أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، أن سبعة مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، أن القصف أسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخر بجروح مختلفة الخطورة.

ولفتت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أنه على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 18 يونيو حتى الساعة 8:00 صباحا يوم 19 يونيو، قتل سبعة أشخاص وأصيب 24 آخرون نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.