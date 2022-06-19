اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 04:51 م
أكرم القصاص
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معرض وثائقي للجيش التونسي في الاحتفال بالذكري الـ66 لتأسيسه

الأحد، 19 يونيو 2022 04:45 م
معرض وثائقي للجيش التونسي في الاحتفال بالذكري الـ66 لتأسيسه الجيش التونسى - أرشيفية
أ ش أ

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تستضيف مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية ، المعرض الوثائقي للجيش الوطني التونسي الذي يستمر حتى 27 يونيو الجاري، بمناسبة الذكرى الـ 66 لتأسيس الجيش والذي يوافق 24 يونيو من كل عام.
 
ويقدّم المعرض، الذي افتتحه وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، من خلال الصور واللوحات والقطع المتحفيّة المعروضة عبر أروقته، تاريخ ونشأة الجيش التونسي ومهامه الرئيسية ومساهمته في حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومشاركته في مجابهة جائحة كورونا، إضافة إلى الخدمة الوطنية والتعليم العالي العسكري ومنظومة التكوين المهني العسكري.
 
وينقسم المعرض إلى 3 فروع رئيسية هي: جيش البر وجيش البحر وجيش الـطيران، حيث يضم المعرض صورا للنواة الأولى لتأسيس الجيش الوطني التونسي وأخرى لمعارك استكمال السيادة مثل معركة الجلاء ببنزرت في خريف 1963، وملحمة بن قردان في مارس 2016، بالإضافة إلى التدريب بالمدارس العسكرية والتقدم العلمي والتكنولوجي، كما يقدّم المعرض أمثلة عن شارات الرتب والأوسمة العسكرية.

تونس

الجيش التونسي

معرض وثائقي

ذكرى تأسيس الجيش فى تونس



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