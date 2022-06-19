محافظ بني سويف يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد أسامة محمد عبد الحليم

بنى سويف –هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جموع مشيعي جنازة الشهيد عقيد أركان حرب، أسامة محمد عبد الحليم، والذي استشهد أثناء أداء واجبه في مداهمة ضد عناصر إرهابية بشمال سيناء.

حيث أدى المحافظ ومرافقوه صلاتي الظهر والجنازة على جثمان الشهيد بالمسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد الواجب، انطلقت من أمام المسجد وسط مشاعر من الألم والحزن من أهالى وذوي الشهيد وجموع المشيعين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد البطل، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والسلوان، وموجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن.